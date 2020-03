Coronavirus, in Abruzzo superato i 1400 contagi 115 i decessi

Con 13 nuovi decessi salgono a 115 le persone risultate positive al coronavirus e morte in Abruzzo.

Continuano ad aumentare i casi di positività al Covid-19: 56 quelli emersi nelle ultime ore dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo.

Il totale sale a 1.401 pazienti. Dei ricoverati in ospedale, 73 sono gravi, in rianimazione.

Dei 56 nuovi casi, 7 fanno riferimento alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, 8 alla Asl Lanciano Vasto Chieti, 28 alla Asl di Pescara e 13 alla Asl di Teramo.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 115 pazienti deceduti. Fra i pazienti ricoverati 335 sono in terapia non intensiva; 783 persone sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Aumentano le guarigioni: 85 i pazienti clinicamente guariti (da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19 diventati asintomatici); 10 i guariti (risultati negativi in due test consecutivi).