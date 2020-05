Coronavirus, l'orientamento per scelte universitarie a distanza

Anche l'orientamento scolastico diventa a distanza: è l'iniziativa promossa dal liceo scientifico 'Galilei' di Pescara con la docente Loredana Galante e l'associazione 'Alumni', formata da ex studenti Galilei, in programma online domani e domenica 17 maggio .

In cattedra, virtualmente, saliranno giovani universitari per raccontare la loro facoltà agli alunni della scuola, che a breve dovranno scegliere il percorso di studi da intraprendere. "L'orientamento - spiega il dirigente scolastico Carlo Cappello - è uno degli elementi che deve dare qualità al percorso di uno studente.

E' il valore aggiunto che la scuola può dare, per aiutare ogni studente a scoprire le sue passioni e a riflettere sulle sue doti che possono diventare il lavoro della vita. In una situazione di estrema difficoltà, abbiamo pensato di affidarci alle buone pratiche che stiamo sperimentando con la didattica a distanza, per capire dall'esperienza dei quasi pari età cosa significhi frequentare l'università e quali possono essere gli ostacoli".