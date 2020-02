Coronavirus, summit vertici regione Abruzzo dopo misure governo nazionale

E' in corso da circa una ora a Pescara un summit ai massimi livelli sulla emergenza coronavirus in Italia da parte delle istituzioni politiche e sanitarie abruzzesi. L'incontro è stato convocato dall'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, della Lega, nella tarda serata di ieri in seguito al decreto legge emanato ieri sera dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

Presenti tra gli altri il governatore, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, i direttori generali delle quattro Asl abruzzesi, i responsabili della prevenzione e anche delle farmacie.

Al centro della discussione la organizzazione della sanità abruzzese in caso di contagi soprattutto in riferimento a mezzi, strutture, strumentazioni e disponibilità di medicinali.

Ieri sera la Verì aveva annunciato il vaglio di ipotesi di struttura per ricoverare persone in quarantena.