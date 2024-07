Corrieri di SDA-Poste Italiane in Sciopero a Oltranza: Protestano Contro Condizioni di Lavoro Precar

Sciopero dei Corrieri SDA-Poste Italiane: Le Ragioni della Protesta

I corrieri della filiale SDA-Poste Italiane, assunti tramite la società appaltatrice Carnico Spa, hanno iniziato uno sciopero a oltranza. La protesta, che fa seguito a uno stato di agitazione proclamato circa un mese fa, ha l'obiettivo di attirare l'attenzione sui problemi lavorativi irrisolti dallo sciopero di giugno.

Le Rivendicazioni dei Lavoratori

Tra le principali motivazioni della protesta ci sono:

Mancati accordi sindacali con Fedit: I corrieri lamentano la mancanza di intese concrete tra l’azienda e la Federazione Italiana Trasporti, indispensabili per migliorare le loro condizioni lavorative.

Magazzini inadeguati: Gli operai denunciano la non idoneità dei magazzini in cui sono costretti a operare, che non rispettano le normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità.

Movimentazione di merci pesanti: Un altro grave problema è la movimentazione di merci il cui peso supera i limiti consentiti dalla legge, mettendo a rischio la salute dei lavoratori.

Cambi continui di appalti: Le gare al ribasso per l'assegnazione degli appalti portano a continui cambiamenti nella gestione del personale, con conseguente perdita degli scatti di anzianità.

Indagini sulle gare d'appalto: Le pratiche di gara al ribasso sono sotto la lente d'ingrandimento delle forze di polizia a livello nazionale, in quanto potrebbero configurare situazioni di illegalità.

Mancanza di dialogo: I lavoratori criticano la totale mancanza di considerazione da parte dell'azienda nei confronti delle loro richieste di incontri formali e discussioni sugli accordi contrattuali.

Il Contesto del Conflitto

La situazione di tensione tra i corrieri e la dirigenza di SDA-Poste Italiane ha radici profonde e si è intensificata con lo sciopero dello scorso giugno. Le criticità segnalate dai lavoratori non hanno trovato risposte concrete, alimentando così un clima di insoddisfazione e protesta che ha portato all’astensione a oltranza dal lavoro.

Reazioni e Prospettive

La protesta dei corrieri sta attirando l’attenzione sia delle autorità locali che dei media, sottolineando l'urgenza di un intervento che garantisca condizioni di lavoro dignitose e il rispetto dei diritti dei lavoratori. La mancanza di risposte da parte dell’azienda potrebbe portare a ulteriori mobilitazioni e coinvolgere altri settori del comparto logistico. Le istituzioni sindacali si sono dichiarate pronte a sostenere le richieste dei lavoratori e a promuovere un dialogo costruttivo con la dirigenza di SDA-Poste Italiane per risolvere la situazione.

In attesa di sviluppi, la protesta continua, rappresentando una sfida significativa per la gestione delle politiche occupazionali nel settore della logistica in Italia.