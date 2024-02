Corso Umberto, Scenario Grigio Senza Alberi: Lavori in Corso per la Riqualificazione

Corso Umberto, la via principale di Pescara, si presenta grigia e desolata, con le ruspe al lavoro e solo tronchi mozzati al posto degli alberi. Questa scena malinconica è il risultato dei lavori in corso per la riqualificazione della strada, con le nuove piantumazioni promesse in arrivo tra qualche giorno.

I lavori sono iniziati nella seconda metà di gennaio, dopo una breve sospensione durante le festività natalizie per evitare di arrecare disagi alle attività commerciali della zona. Il sindaco Carlo Masci ha garantito che l'intervento sarà completato entro maggio, offrendo così un nuovo volto al Corso Umberto e restituendo vitalità a questa importante arteria cittadina.