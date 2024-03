Costantini: Masci a Pescara Bocciato Senza Appello dalle Urne

Carlo Masci e la sua Giunta subiscono una sconfitta netta e inequivocabile alle urne. Questo è il verdetto che emerge dalle elezioni regionali, ammettendo lo stesso Masci di non aver ottenuto il 50% dei consensi nella città. La maggioranza dei pescaresi ha inviato un chiaro messaggio: Masci è l'unico sindaco in carica tra le quattro province abruzzesi ad essere stato sconfitto insieme ai suoi alleati dai risultati delle regionali. Nessun membro della sua Giunta è stato rieletto nel nuovo Consiglio regionale nonostante abbiano tentato la fuga da Palazzo di Città.

Questo è quanto dichiara Carlo Costantini, il candidato sindaco di Pescara per il centrosinistra, nel commentare l'esito delle elezioni regionali del 10 marzo nella città adriatica.

"Con onestà intellettuale - osserva Costantini - lo stesso Carlo Masci ha ammesso di non raggiungere il 50% dei consensi in città tramite un post sui social. Il vantaggio di quasi 5 punti del candidato del centrosinistra a Pescara conferma questa valutazione e sancisce la sconfitta decisa dai cittadini. I pescaresi vogliono liberarsi delle buche, delle multe, dei cantieri infiniti. Desiderano più spazi verdi e un'economia più vibrante, non alberi abbattuti e attività commerciali chiuse".

"Vogliamo interrompere questo brutto film che sta degradando la città di Pescara - continua il candidato sindaco - e ritornare a vivere nella città giardino, passeggiare lungo le vetrine, muoverci liberamente per le strade senza preoccupazioni per semafori e autovelox 'trappola'. Siamo il campo delle idee, dello sviluppo e del futuro, e vogliamo mandare a casa il regime delle buche e delle multe, delle decisioni folli che frenano lo sviluppo della nostra città".