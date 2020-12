Covid, 21 decessi oggi in Abruzzo, 281 i nuovi positivi al virus

E' di 21 morti e 278 nuovi casi Covid il bollettino epidemiologico della Regione (assessorato alla Sanità). I nuovi positivi sono stati diagnosticati da 4052 tamponi, il tasso di positività risale al 6,8% rispetto a ieri. La Regione fa comunque notare che 11 dei 21 deceduti risalgono nei giorni scorsi e le segnalazioni sono state fatte in ritardo dalle Asl.

Le vittime sono 7 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Teramo.

Fra i nuovi contagiati un bimbo di 7 mesi e 36 ragazzi/e under 19 di cui 6 in provincia dell'Aquila, 7 in provincia di Pescara, 13 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo.

Salgono così complessivamente a 34.858 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Mentre il bilancio dei pazienti deceduti sale a 1206.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 22.616 dimessi/guariti (+493 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11036 (-236 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 512111 test (+4052 rispetto a ieri). 432 pazienti (-19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 36 (-2 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10568 (-215 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.