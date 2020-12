Covid, Abruzzo in Zona rossa o Arancione, oggi udienza Tar su ricorso Governo

Nel decreto di convocazione dell'udienza il giudice del Tar abruzzese spiega che "la questione sostanziale, dell'unitaria gestione dell'emergenza da Covid-19 in ricorso, interseca sensibili profili istituzionali che tuttavia devono essere prudentemente delibati nella bilanciata valutazione dell'andamento epidemiologico nella regione in rapporto alle difficoltà economiche e sociali", e quindi è opportuno sentire le parti tutte insieme

Quindi " il rinvio a oggi della decisione sulla presente istanza interinale di sospensione non appare tale da mettere realmente a rischio la salute pubblica nella Regione in relazione alla circostanza per cui il numero di casi si presenterebbe in leggera continua diminuzione".

Il Tar quindi auspica che "in conseguenza, onde dare il giusto tempo di riflessione e di eventuale interlocuzione alle parti, può disporsi per la giornata di domani l'audizione da remoto dei Difensori del Ministero e della Regione Abruzzo resistente".