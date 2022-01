Covid, L'Abruzzo da lunedì in zona Gialla, il ministro Speranza ha firmato ordinanza

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato le ordinanze per il passaggio dalla zona bianca alla zona gialle delle regioni Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta, effettivo da lunedì prossimo 10 gennaio. Salgono così a 15 le regioni italiane e le province autonome in questa area di misure anti-Covid che, va ricordato, al momento non presenta alcuna restrizione ulteriore rispetto a quella bianca.

"La probabilità superiore al 50% che in 4 settimane si raggiunga una saturazione pari al 30-40% delle aree mediche, se il trend si mantiene come quello attuale, è presenta in molte regioni", ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, "la mappa ci mostra una fortissima circolazione del virus in tutte le zone del paese. C'è una forte crescita ovunque eccetto la provincia di Bolzano. È una crescita dei casi Covid soprattutto nella fascia d'età 20-29 anni, seguita da quella 10-19 e 30-39, ma cominciano ad essere coinvolte anche le fasce d'età più avanzate e questo è un elemento su cui occorre particolare precauzione. C'è stato invece un rallentamento della crescita della curva tra i 5 e 11 anni ma c'è comunque la necessità di ricoveri ospedalieri anche per la fascia sotto i 19 anni".

"Il trend delle reinfezioni è in aumento e ciò conferma il dato che c'è un rischio di infezione elevato nelle persone che non effettuano il booster aggiornandola propria situazione immunitaria", ha inoltre fatto presente Brusaferro.

"Questa settimana peggiora sensibilmente la situazione epidemiologica nel nostro paese", sottolinea Gianni Rezza, direttore generale prevenzione del ministero della Salute, "e l'incidenza di casi di Covid raggiunge ormai 1.700 per 100mila abitanti. I dati dimostrano che Omicron, sebbene in parte meno virulenta, è una variante estremamente contagiosa ed è bene rallentarne la corsa. È necessario mantenere dei comportamenti prudenti e affidarsi alla dose di richiamo di vaccino per prevenirne le forme più gravi di malattia. "

Anche l'indice di trasmissibilità Rt, aggiunge Rezza, "mostra una tendenza alla crescita: siamo intorno all'1,43, ben al di sopra dell'unità. E il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 21,6% e al 15,4%, quindi ben al di sopra della prima soglia di criticità".