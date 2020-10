Covid, Ognissanti, ordinanza della Regione: no celebrazioni visita ai cimiteri in sicurezza

Anche le celebrazione per la ricorrenza di Ognissanti subiscono restrizioni per effetto della pandemia, in Abruzzo la Giunta regionale ha emesso n'ordinanza nella quale specifica i divieti e le regole per le visite ai cimiteri, dove dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- l’accesso e la permanenza devono avvenire secondo le regole del distanziamento sociale (almeno un metro tra ogni individuo) e previo utilizzo di mascherine; è vietata qualsiasi forma di assembramento, anche nelle immediate vicinanze di detti luoghi di culto;

- sono sospese le cerimonie religiose.

I Comuni, anche attivando, "ove disponibili", volontari della Protezione civile regionale, devono assicurare il rispetto delle disposizioni e prevedere, "ove valutato opportuno e attuabile", un servizio di misurazione della temperatura corporea a quanti fanno ingresso nei cimiteri.