Covid, a Teramo ieri iniziato screening di massa Buona risposta della popolazione

E' partito con una buona affluenza lo screening di massa a Teramo dove ieri nelle 22 postazioni allestite dal Comune, i cittadini si sono messi in fila per effettuare il tampone. "Ci sono state un po' di difficoltà fisiologiche per l'avvio - ha detto il sindaco Gianguido D'Alberto - è un'attività imponente.

I tamponi arrivati durante la notte sono stati distribuiti insieme a tutto il materiale nelle diverse postazioni con qualche difficoltà nell'avvio che abbiamo poi recuperato".

Alle 11 è iniziato anche lo screening dedicato alle scuole, con genitori e nonni che si sono recati insieme ai piccoli nelle postazioni appositamente dedicate.

Imponente anche lo schieramento del personale sanitario. "Sono tanti i sanitari impegnati nello screening, circa cinquanta a turno - ha continuato il sindaco - Devo ringraziare di cuore il personale che si è messo a disposizione, da alcune categorie ci aspettavamo di più, lo dico con grande serenità, però adesso cerchiamo di lavorare insieme con tutti coloro che si sono messi a disposizione e lo faranno fino a domenica".

Oltre che nel capoluogo oggi saranno diversi i territori del Teramano dove sarà effettuato lo screening di massa.