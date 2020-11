Covid, altri 12 decessi per il virus in Abruzzo, in lieve calo i ricoveri più malati seguiti in casa

Sono stati dodici i pazienti morti per covid in Abruzzo nel fine settimana, 560 i nuovi casi, di età compresa tra otto mesi e 98 anni, che portano a 23mila 648 il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia in regione.

I guariti sono 6731 (+14 rispetto all'ultino rilevamento) quindi salgono a 16mila 131 gli attualmente positivi (con un incremento di 534).

L'Aquila resta la provincia più colpita in questa seconda ondata dell'epidemia con 222; sono invece 137 quelli registrati nel Chietino, 105 nel Pescarese e 89 quella nel Teramano.

Sette i positivi che riguardano invece residenti fuori regione. Nel corso delle ultime ore sono stati fatti 4mila 578 tamponi e i 560 casi positivi rappresentano il 12.2%,

In calo il numero dei ricoveri (736) negli ospedali e dei pazienti assistititi in terapia intensiva (72, -1) e 664 (12 in meno) nei reparti Covid. Sale a 15mila 395 il numero delle persone positive al coronovirus in isolamento domiciliare.