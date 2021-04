Covid, da domani l'Abruzzo in arancione, ma per 17 comuni resta la zona rossa

Dopo la zona rossa disposta per il week end lungo di Pasqua, l'Abruzzo da domani torna ad essere arancione, ma con dei comuni in zona rossa. In particolare, scendono a 17 le località in cui saranno in vigore le maggiori restrizioni.

Dalla mezzanotte, infatti, scatteranno le misure disposte dall'ordinanza firmata dal governatore Marco Marsilio venerdì, a conclusione della riunione dell'Unità di crisi regionale, che ha analizzato le situazioni più a rischio. Il provvedimento resterà in vigore fino all'11 aprile.

Decade, tra l'altro, il concetto di zona rossa "alleggerita" che era stato introdotto dalla Regione: nelle località più a rischio sarà in vigore la zona rossa sulla base di quanto previsto dal decreto Draghi. Rispetto alle misure precedenti, nei comuni in zona rossa non potranno aprire parrucchieri ed estetiste e non sarà più possibile far visita ad amici e parenti, una volta al giorno, in massimo due persone.

In provincia di Chieti resta in zona rossa solo Lentella; escono Castiglione Messer Marino, Orsogna, Atessa, San Vito, Casoli.

Provincia di Pescara: resta in zona rossa Collecorvino e vi entrano Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore; escono Rosciano, Moscufo e Villa Celiera.

Provincia dell'Aquila: restano in zona rossa Celano, Pratola Peligna, Pescina e Cerchio e vi entra Corfinio; escono Capitignano, Pizzoli, Sante Marie, Prezza, San Benedetto dei Marsi, Magliano dei Marsi.

Provincia di Teramo: restano in zona rossa Nereto, Colonnella, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero e vi entrano Alba Adriatica, Martinsicuro, Canzano e la frazione di Pietralta del comune di Valle Castellana.