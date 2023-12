Covid, il Picco in Arrivo: Consigli per un Natale Sicuro

Con l'incremento dei ricoveri per Covid e la crescita dei casi di influenza stagionale, specialmente nelle regioni del Centro Italia, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha rinnovato l'invito alla vaccinazione, soprattutto per gli anziani e le persone fragili, in vista delle festività natalizie. L'esperto epidemiologo Gianni Rezza fornisce preziosi consigli per un Natale anti-Covid.

Innanzitutto, Rezza sottolinea l'importanza di restare a casa in caso di febbre, definendolo un "dovere civico". Consiglia di rinunciare ai pranzi in famiglia se si presentano sintomi come febbre e tosse, anche se il tampone risulta negativo. Rezza avverte che i test, specialmente quelli fai-da-te, possono essere imprecisi, e l'influenza potrebbe comunque causare gravi conseguenze nelle persone più anziane.

L'epidemiologo consiglia di sottoporsi al tampone poco prima degli incontri familiari, il più vicino possibile all'evento, per proteggere i familiari anziani. Se si viaggia per Natale e si incontrano persone fragili, indossare una mascherina Ffp2 durante il viaggio può essere utile. Rezza enfatizza che la mascherina rimane uno strumento efficace per proteggere se stessi e gli altri non solo dal Covid ma anche da raffreddore e influenza.

Riguardo ai numeri Covid, l'ultimo monitoraggio del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità evidenzia un lieve calo dei nuovi casi positivi, ma un aumento dei decessi e dei ricoveri. Rezza riconosce l'importanza delle dosi booster, soprattutto per soggetti a rischio elevato, e raccomanda di indossare la mascherina, rispettare il distanziamento e lavare le mani come misure basilari di prevenzione.

Il ministero della Salute, in una nuova circolare, ribadisce la raccomandazione di effettuare tamponi ai pazienti sintomatici per il Covid-19 in entrata negli ospedali e nei Pronto Soccorso, includendo test anche per altri virus respiratori. La sorveglianza epidemiologica viene considerata indispensabile, e si sottolinea l'importanza di rafforzare il sistema di sorveglianza RespiVirNet.

In conclusione, Rezza afferma che siamo ancora in tempo per somministrare le dosi booster, e che, in presenza di sintomi lievi, è essenziale evitare l'uso improprio di antibiotici, cortisonici ed ossigeno. Le raccomandazioni di mesi fa, inclusa la gestione a distanza del paziente infetto, restano attuali, con gli specialisti infettivologi a disposizione per consulenze efficaci. La collaborazione tra cittadini e operatori sanitari è fondamentale per affrontare l'attuale intensa circolazione dei virus influenzali e SarsCoV-2.