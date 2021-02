Covid, in Abruzzo 322 nuovi casi, l'area pescarese è la più colpita

Sono 322 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.081 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7,89% dei campioni.

Alla luce dei dati odierni, la provincia di Pescara torna la prima in Abruzzo per numero di casi complessivi dall'inizio dell'emergenza, in tutto 13.111. Nel Pescarese, negli ultimi giorni, il virus dilaga a causa della diffusione della variante inglese, responsabile del 70% dei contagi.

I decessi segnalati nell'ultimo bollettino sono 24, 13 dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Si tratta di persone di età compresa tra 60 e 96 anni: una in provincia di Chieti, tre in provincia di Teramo e 20 in provincia di Pescara. Il bilancio delle vittime sale a 1.652 I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 94 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 62: quattro in provincia dell'Aquila, 17 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti e 23 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 12823 (-149 rispetto a ieri) e i guariti 37.289 (+447). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 4.339 test antigenici.



La località con più nuovi casi è ancora una volta Pescara (50). A livello provinciale, l'incremento più consistente si registra proprio nel Pescarese (+137), seguito dal Teramano (+84), dal Chietino (+76) e dall'Aquilano (+27).