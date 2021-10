Covid, in Abruzzo 54 nuovi positivi ,focolaio a L'Aquila per festa di battesimo

Sono 54 (di età compresa tra 5 e 82 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 81994.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2557 (il decesso recente si riferisce a un 89enne della provincia dell’Aquila, il secondo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78126 dimessi/guariti (+34 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1311* (+18 rispetto a ieri).

*(nel totale sono ricompresi anche 405 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche)

52 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1255 (+22 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3430 tamponi molecolari (1458389 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 9122 test antigenici (945128).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.43 per cento.

Del totale dei casi positivi, 20958 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+23 rispetto a ieri), 20852 in provincia di Chieti (+10), 19715 in provincia di Pescara (+17 per riallineamento), 19685 in provincia di Teramo (+9), 670 fuori regione (-1) e 114 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Nel capoluogo di regione un focolaio si è sviluppato durante una festa di battesimo tenutasi in un ristorante fuori città, il virus ha contagiato diverse persone, Uno di queste, non vaccinato, è finito ricoverato in ospedale in condizioni serie.

Il reparto di Malattie infettive del San Salvatore è quasi al limite della sua capienza, come ha fatto sapere nei giorni scorsi il primario Alessandro Grimaldi. Altre situazioni di recrudescenza si sono verificate in ambito scolastico, con diverse classi che attualmente sono in quarantena.

Ad oggi in tutta la provincia sono 27 i ricoveri, di cui 2 in terapia intensiva. Di questi, 18 fanno riferimento a persone che arrivano dal territorio della città dell’Aquila. A testimonianza di una circolazione virale sostenuta, l’aumento del numero delle persone in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto stretto con casi positivi: sono arrivate a 449.

I casi totali in area L’Aquila dall’inizio dell’emergenza sono 7964: di questi 7565 sono i guariti e 186 sono i deceduti.