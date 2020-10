Covid: in Abruzzo numero dei positivi supera i guariti

Per la prima volta dopo mesi, in Abruzzo il numero degli attualmente positivi al virus, 3.376 persone, supera quello dei guariti, che sono 3.214 dall'inizio dell'emergenza ad oggi.

Si torna quindi nella situazione precedente al 19 maggio: in quella data il dato sulle guarigioni, 1.419 unità, superò per la prima volta quello relativo agli attualmente malati, che quel giorno erano 1.389.

Il numero delle persone guarite nelle ultime ore, ben 19, non è sufficiente a contrastare la corsa del virus: con 306 nuovi casi, gli attualmente positivi sono 285 in più in un giorno. Il numero delle persone al momento malato, d'altronde, nel giro di dieci giorni è più che raddoppiato: dai 1.532 del 12 ottobre si è passati ai 3.376 di oggi