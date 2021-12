Covid, in Abruzzo oggi registrati 485 casi, il dato più alto da marzo

Sono 485 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo, è il dato più alto da quasi nove mesi e, in particolare, dallo scorso 18 marzo, quando i contagi furono 462.

I nuovi casi sono emersi da 6.724 tamponi molecolari, secondo numero più alto di test mai eseguiti in 24 ore dall'inizio dell'emergenza. E' risultato positivo il 7,21% dei campioni analizzati. In aumento i ricoveri, che passano dai 115 di ieri ai 118 di oggi. Il tasso di occupazione dei posti letto sale al 4% per le terapie intensive ed è fermo all'8% per l'area medica. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale a 122, valore più alto degli ultimi otto mesi.

I nuovi casi hanno età compresa tra 1 e 94 anni. Gli attualmente positivi sono 4.494 (+263): 110 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 8 (+2) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 4.376 (+260) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 81.290 (+222).

Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.595.

Degli 88.379 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 22.411 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+38), 22.245 in provincia di Chieti (+91), 20.966 in provincia di Pescara (+108), 21.898 in provincia di Teramo (+238) e 712 fuori regione (+4),