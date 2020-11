Covid, infezione altissima in provincia dell'Aquila, Grimaldi: uscire solo per urgenze

"La circolazione del virus è altissima, soprattutto all'Aquila e ad Avezzano, è come a Milano e in Lombardia, e questo causa una forte pressione sugli ospedali con il sistema, messo a durissima prova". Così il primario del reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, Alessandro Grimaldi, nel fare il punto sull'emergenza in atto nella provincia aquilana interessata da settimane da un'impennata di contagi che hanno messo in ginocchio il sistema sanitario, con una drammatica carenza di posti letto e di personale.

"E la crescita è progressiva. Un grande vantaggio, rispetto alla Lombardia nella prima fase, è che conosciamo meglio la malattia e siamo anche meglio organizzati. Come si affronta il problema? Facendo tantissimi tamponi - continua Grimaldi - tracciando persone e circolando poco, e avviando subito le cure per coloro che sono positivi sintomatici. La zona rossa deve ancora dare i suoi frutti, stiamo vedendo una crescita progressiva dell'Rt che fino alla seconda metà di ottobre è stata esponenziale. Speriamo che tra due, tre settimane possano arrivare i risultati delle chiusure. Invito a stare a casa e a uscire solo in caso di necessità improrogabile".