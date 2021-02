Covid, numeri in aumento, Interventi urgenti e trasferimenti 118 Pescara: "siamo come a Marzo"

"I numeri sono in aumento ormai da giorni e sono alti, simili a quelli di marzo. Rispetto ad allora, però, siamo più preparati.

Stiamo gestendo una quantità importante di interventi anche grazie ai mezzi messi a disposizione dall'azienda". Lo dicono al 118 di Pescara a proposito dell'attuale situazione Covid-19. Il capoluogo adriatico e l'area metropolitana sono le zone più colpite in questa fase della pandemia, con numeri in rapido aumento.

Nella provincia di Pescara, negli ultimi sette giorni, sono emersi 1.036 casi di coronavirus, con una media di 148 contagi al giorno, circa 60 dei quali relativi al solo capoluogo adriatico. Sabato, tra l'altro, il Pescarese ha registrato il record di casi accertati in 24 ore, ben 303.

Grande lavoro, quindi, per il 118, che si sta occupando non solo di trasportare in ospedale i pazienti che necessitano di ricovero, ma anche di gestire i tanti trasferimenti effettuati negli ultimi giorni, in cui il Covid Hospital di Pescara è al completo.

Decine, infatti, i malati trasferiti, in particolare all'ospedale dell'Aquila.