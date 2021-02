Covid, ordinanza del sindaco Pescara, chiuse tutte le scuole stop didattica in presenza

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha appena firmato un'ordinanza che prevede la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città, dall'8 al 16 febbraio.

All'origine del provvedimento, spiega all'ANSA il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione, Gianni Santilli, ci sono il rapido aumento dei contagi e, soprattutto, i dati forniti oggi dalla Asl, "che non fanno pensare a nulla di buono".

Per le scuole superiori era già prevista la chiusura, dall'8 febbraio, con Dad al 100%, in tutto l'Abruzzo, per effetto di un'ordinanza regionale.