Covid, sindaco di Lanciano chiude scuole, piazze e parchi

Aumenta il numero dei positivi al coronavirus a Lanciano (Chieti), il 112% in più in una settimana, il sindaco Mario Pupillo annuncia un'ordinanza, con provvedimenti urgenti, che da domani e fino al 7 marzo prossimo sospende le attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, anche nei nidi d'infanzia, e chiude parchi e giardini; previsto anche il divieto di stazionamento nelle principali strade cittadine.

Ad oggi a Lanciano - città di circa 35mila abitanti, già in zona rossa come tutta la provincia di Chieti - si contano 341 positivi, compresi i nuovi 33 comunicati stamani dalla Asl; 400 sono le persone in quarantena e 34 i decessi.

Nei giorni scorsi sono state chiuse le scuole dell'Infanzia di Marcianese e Olmo di Riccio; in totale gli alunni positivi, in 7 scuole, sono 16, tre le classi in quarantena.

"I numeri sono chiari e non consentono di rinviare le decisioni che assumiamo a tutela della salute pubblica e per limitare il diffondersi dei contagi - ha detto Pupillo in video conferenza stampa, presente l'assessore all'Istruzione Giacinto Verna - I provvedimenti che andremo a disporre con apposite ordinanze saranno in vigore da domani, venerdì 26 febbraio, fino a domenica 7 marzo, salvo ulteriori proroghe". Il divieto di stazionamento e assembramento riguarda piazze, Corso Trento e Trieste, viale Salvo d'Acquisto, via Monte Maiella e in generale i luoghi di aggregazione, oltre che quelli in prossimità degli esercizi commerciali. Saranno rafforzati i controlli.



"Il Comune farà la sua parte per frenare i contagi che sfiorano l'1% dei residenti - aggiunge Pupillo - Chiediamo con forza agli enti competenti che si proceda alla vaccinazione della popolazione fragile e scolastica in tempi rapidi e senza rinvii. Si tratta di una scelta difficile che facciamo per mettere in sicurezza la città e chiediamo la collaborazione dei cittadini a tutela della salute di tutti"