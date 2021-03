Covid, stemma città L'Aquila ad Asl in onore operatori sanitari Omaggio 'associazione 360 gradi'

Il simbolo dello stemma della città di L'Aquila come segno di riconoscenza agli operatori sanitari della Asl, in prima fila nella lotta alla pandemia. E' l'omaggio che l'associazione 360° di L'Aquila, tramite un esemplare in bronzo dello stemma del Comune, ha consegnato al manager della Asl Avezzano Sulmona L'Aquila Roberto Testa, da tempo al centro di polemiche politiche e professionali.

A consegnarlo è stato il presidente dell'associazione Fabrizio Salvatore, che ha voluto testimoniare "personalmente la gratitudine all'azienda sanitaria per l'impegno profuso nel contrasto alla pandemia".

"Ci sono simboli e immagini - spiega Testa - che, rappresentando i valori di un'intera comunità, più di tutti si prestano a rappresentare la durezza, il sacrificio e l'abnegazione profusa dal personale sanitario in una fase storica difficilissima e che interpella la professionalità e il senso etico. La consegna dello stemma cittadino ai vertici dell'azienda assume un alto significato e costituisce un grande stimolo per tutto il personale a proseguire un impegno che va oltre l'emergenza covid, poiché riguarda anche la necessità di assicurare un'adeguata assistenza a tutte le altre patologie".