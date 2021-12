Covid, tampone molecolare in sei farmacie comunali a L'Aquila

Si allarga l'offerta di tamponi Covid nelle farmacie comunali da parte dell'Azienda farmaceutica municipalizzata del comune dell'Aquila: da lunedì 13 dicembre, oltre al test rapido antigenico, sarà possibile richiedere anche il molecolare.

Lo prevede il protocollo d'intesa stipulato tra Afm spa che gestisce le sei farmacie cittadine e la multinazionale Dante Labs, che ha il centro nevralgico di produzione e ricerca all'Aquila, all'interno del Tecnopolo d'Abruzzo, dove è insediato il più grande laboratorio in Italia per capacità di processamento di tamponi Covid-19 con 40 mila al giorno, soprattutto per il Regno Unito.

"Con questo accordo le farmacie comunali cittadine diventano un punto di prenotazione e d'accesso per le prestazioni di laboratorio, con la comodità di un servizio sempre più capillare e fruibile - spiega Alessandra Santangelo, amministratore unico di Afm Spa - Ancora una volta siamo al fianco dei cittadini, per rispondere alle loro diverse esigenze di salute. Mettendo a fattore comune l'accessibilità delle farmacie e la capacità analitica di un grande laboratorio, potremo garantire un servizio professionale ed efficiente nell'interesse della nostra comunità".