Crisi Marelli: vertici azienda e sindacati convocati dall'assessore Magnacca

L'assessore al Lavoro della Regione Abruzzo convoca un incontro cruciale per discutere il futuro dello stabilimento Marelli di Sulmona.

Si svolgerà mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 12, presso la sede dell'assessorato al Lavoro in via Passolanciano a Pescara, il tavolo di confronto sulla vertenza della Marelli di Sulmona, con la partecipazione dei rappresentanti sindacali e della dirigenza aziendale. A convocarlo è stata l’assessore alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca.

"Questo incontro rappresenta un passo fondamentale per proseguire il dialogo già avviato tra le parti", ha dichiarato Magnacca, aggiungendo che si tratta dell’unico tavolo istituzionale attualmente dedicato alle crisi aziendali. "La Regione Abruzzo esplorerà ogni possibile soluzione per tutelare i lavoratori attuali e garantire un futuro sostenibile al sito produttivo di Sulmona".

La situazione occupazionale rimane critica: i 460 dipendenti dello stabilimento sono coinvolti in un regime di ammortizzatori sociali e subiscono una riduzione del lavoro pari al 45%. Il contratto di solidarietà, attualmente in essere, sarà esteso fino al 2026. Gli esuberi, inizialmente stimati in 85 unità, saliranno a 147. Lo scorso 20 dicembre, una manifestazione ha visto gli operai sfilare per le strade di Sulmona, fino a raggiungere il municipio, dove il Consiglio comunale aveva richiesto alla Regione di dichiarare lo stato di crisi, prima del suo scioglimento.