Crisi profonda per la professione di avvocato: Mai così pochi candidati agli esami di abilitazione

La media di un migliaio di candidati abruzzesi scende drasticamente a soli 148, segnando una crisi profonda nella professione legale

La professione di avvocato attraversa un periodo di crisi evidente, come testimoniano i numeri degli esami di abilitazione: solo 148 candidati quest'anno, in netto calo rispetto ai 240 dell'anno precedente e alla media di un migliaio di candidati degli anni passati. Una situazione che va oltre il mero calo numerico, rivelando una crisi profonda nel settore legale. Nei consigli provinciali dell’Ordine, durante i giorni di conteggi iniziali dell'anno, si discute principalmente delle cancellazioni dagli albi, che superano le nuove iscrizioni.

Luca Tirabassi, presidente dell’Ordine di Sulmona, sottolinea l'incertezza economica della professione come principale causa del declino: «I giovani vedono allontanarsi sempre più il momento in cui potranno avere un reddito sostenibile, mentre non tutte le famiglie possono sostenere la fase di avvio». Tirabassi riconosce che le cause sono molteplici, inclusi fattori come la riforma Cartabia che allevia il carico giudiziario, ma evidenzia soprattutto le conseguenze economiche della pandemia e delle guerre, sottolineando la speranza che l'onda lunga di tali impatti si attenui presto, poiché sarebbe preoccupante se i cittadini smettessero di difendersi. Aggiunge che nei tribunali a rischio, come quello di Sulmona, si aggiunge l'incertezza sul futuro del foro.

Roberto Di Pietro, presidente dell’Ordine degli avvocati di Avezzano, individua un'altra concausa nel calo delle iscrizioni: «Non siamo davanti a una crisi della professione, bensì siamo davanti agli effetti della riapertura dei concorsi nel pubblico impiego, dopo lunghi anni di blocco delle assunzioni». Sottolinea che oggi ci sono molte alternative per chi si laurea in Giurisprudenza, rispetto al passato, quando diventare avvocato sembrava l'unica opzione. Nonostante le difficoltà economiche, Di Pietro evidenzia una ripresa del reddito degli avvocati a livello nazionale, sottolineando che chi intraprende la professione ora è più motivato.