Crollo a Firenze: Coinvolta la Ditta Rdb di Atri nella Tragedia del Supermercato Esselunga

Nel cantiere fiorentino dedicato alla costruzione del supermercato Esselunga, teatro del tragico crollo avvenuto lo scorso venerdì, operano ben 61 ditte, tra cui spicca la presenza del colosso del cemento armato, la ditta Rdb di Atri. Quest'ultima è stata responsabile della fornitura delle travi utilizzate nei lavori in corso. Nella drammatica vicenda, tra le vittime si annovera Luigi Coclite, 59 anni, nativo di Montorio, esperto operaio specializzato nella conduzione di mezzi pesanti, presente sul luogo per scaricare il calcestruzzo necessario alla cementificazione.

L'indagine è stata avviata dalla Procura di Firenze, che ha già contattato tutte le aziende coinvolte nel cantiere, inclusa la Rdb. L'amministratore delegato della ditta, intervistato dal Tg3 Abruzzo, ha confermato la partecipazione alla realizzazione delle travi per il cantiere fiorentino e, in risposta a specifiche domande, ha dichiarato di non aver ancora ricevuto alcun avviso di garanzia da parte dell'autorità giudiziaria.