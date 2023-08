Crollo di un albero rischioso: Un furgone salva la situazione in extremis

Una minaccia latente si è finalmente materializzata: un albero pericolante, al centro delle proteste dei residenti di Sant'Amato e delle contrade circostanti, è crollato rovinosamente sulla strada. Un'occasione che ha visto un furgone agire in modo tempestivo per evitare un potenziale disastro. Questa situazione rappresenta la triste conseguenza dell'insistente richiesta da parte dei residenti affinché gli alberi a rischio di crollo venissero rimossi, richiesta che sembra essere stata ignorata finora dalle autorità.

La scena del crollo richiama l'attenzione su una serie di alberi che avevano subito danni significativi a causa dell'incendio che aveva devastato la zona nell'agosto 2021. Questi alberi, visibilmente secchi o gravemente compromessi dalle fiamme, avevano allarmato i residenti della regione nord-ovest di Lanciano. Nonostante le preoccupazioni e le richieste, sia il Comune che la Provincia non avevano agito per rimuovere o mettere in sicurezza queste piante, lasciando i residenti con un senso di insicurezza e frustrazione.

In risposta alle crescenti preoccupazioni, i carabinieri avevano condotto un sopralluogo per valutare lo stato delle piante. Tuttavia, nonostante queste indagini, l'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, quando uno degli alberi ha ceduto e si è abbattuto sull'asfalto. Fortunatamente, un furgone è riuscito a fermarsi in tempo, evitando così di essere colpito dall'improvviso crollo.

Questo episodio sottolinea l'importanza di rispondere prontamente alle preoccupazioni della comunità e di adottare misure preventive tempestive quando si tratta di situazioni di pericolo pubblico. Il crollo dell'albero rappresenta una chiamata d'allarme e potrebbe spingere le autorità a reagire rapidamente per affrontare la questione degli alberi danneggiati e a rischio, garantendo la sicurezza dei residenti e dei conducenti che transitano nella zona.