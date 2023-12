Cronaca di Sicurezza: Ladri in Fuga a Tortoreto, Denunce e Risse Agli Arresti Domiciliari

La scorsa settimana è stata segnata da una serie di eventi nel panorama della sicurezza locale, con ladri che si sono dati alla fuga, episodi di furto e risse, nonché interventi delle forze dell'ordine per garantire un Natale e un Capodanno sicuri.

A Tortoreto, i militari del locale Comando hanno individuato tre giovani intenti a forzare un'abitazione in assenza dei proprietari. Sfuggiti alla vista dei carabinieri, i malviventi hanno dato inizio a una veloce fuga per le strade cittadine. Uno dei tre è stato riconosciuto, mentre sono in corso indagini per identificare gli altri complici.

Nel contesto dell'operazione "Un Natale e un Capodanno sicuri", i carabinieri hanno intensificato la loro presenza in tutti i luoghi di aggregazione e nelle zone a potenziale rischio per la sicurezza. Le pattuglie a piedi, a cavallo, in auto e in abiti civili hanno sorvegliato costantemente i vari comuni, in stretto collegamento con le centrali operative.

Ad Alba Adriatica, due individui sono stati denunciati per furto dopo aver approfittato della distrazione di una donna durante la spesa in un centro commerciale. Hanno rubato la sua borsetta, compiendo prelievi per un totale di 600 euro utilizzando le carte elettroniche al suo interno.

A Corropoli, un imprenditore è stato denunciato per ricettazione in quanto trovato in possesso di 250 paletti in ferro zincato rubati da un'azienda ad Ascoli Piceno. La refurtiva, del valore di oltre 5.000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

Altri episodi segnalati includono un uomo agli arresti domiciliari a Torricella Sicura che ha minacciato i carabinieri durante un controllo, individui a Mosciano Sant’Angelo e Giulianova che hanno infranto il divieto di presenza nei rispettivi comuni nonostante i fogli di via, e un uomo a Cellino Attanasio sorpreso alla guida di un veicolo precedentemente posto sotto sequestro per guida senza patente.

Inoltre, a Teramo e Sant’Egidio alla Vibrata, i carabinieri sono intervenuti in seguito a segnalazioni di risse. A Teramo, una rissa in piazza Garibaldi ha coinvolto sei persone, mentre a Sant’Egidio, una lite tra automobilisti è stata sedata da un estraneo, che ha riportato lesioni non gravi.

Infine, durante i controlli sulla circolazione stradale, sei individui sono stati fermati con un tasso alcolemico superiore al consentito, mentre altri due sono stati sorpresi alla guida dopo aver fatto uso di stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida per tutti.