Cruciali decisioni in arrivo all'Emiciclo: la politica abruzzese sotto i riflettori!

La settimana politica all'Emiciclo prevede importanti appuntamenti, tra cui la Commissione Bilancio e la Commissione Salute, con discussioni su temi cruciali per la regione.

La settimana politica presso l'Emiciclo si apre con la convocazione della Commissione Bilancio, prevista per martedì 17 febbraio 2025 alle ore 11:00. All'ordine del giorno, il progetto di legge proposto dalla Giunta regionale intitolato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni". Questo disegno di legge mira a estendere alcune scadenze legislative imminenti e a introdurre nuove misure per affrontare questioni urgenti nella regione.

Successivamente, giovedì 19 febbraio 2025, è in programma la seduta della Commissione Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro alle ore 10:00. Tra i punti in discussione, spicca l'esame di una proposta di legge riguardante l'implementazione di servizi sanitari nelle aree rurali, con l'obiettivo di garantire un accesso equo all'assistenza sanitaria per tutte le comunità abruzzesi.

Inoltre, nel corso della settimana, sono previsti incontri informali tra i rappresentanti dei gruppi consiliari per discutere delle prossime iniziative legislative e per confrontarsi su temi di rilevanza regionale, come lo sviluppo economico e le politiche ambientali.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul calendario delle sedute, è possibile consultare il sito ufficiale del Consiglio regionale dell'Abruzzo.