Cucciolo Denutrito Salvato dalla Stradale sull'A14

Un cucciolo di cane meticcio, denutrito e spaventato, è stato salvato dagli agenti della Polstrada di Pescara nell'area di servizio Alento Ovest, lungo l'autostrada A14, nel comune di Miglianico. Gli agenti, intervenuti prontamente, hanno tranquillizzato il cucciolo fornendogli cibo e acqua e hanno contattato il servizio veterinario della ASL di Chieti.

Il servizio veterinario ha avviato le procedure per rintracciare il proprietario del cane, che al momento non è stato ancora trovato. Nel frattempo, il cucciolo è stato affidato alle cure dei veterinari, in attesa di essere riunito con la sua famiglia o di trovare una nuova casa.

La Stradale di Pescara ricorda ai viaggiatori che, in questi giorni di caldo intenso, le aree di servizio lungo l'autostrada dispongono di spazi dedicati per gli animali domestici. È importante utilizzare questi spazi per permettere ai nostri amici a quattro zampe di sgranchirsi le zampe in sicurezza e prevenire incidenti stradali causati da animali vaganti.