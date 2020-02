Curcio a Rocca di botte, primario ricostruzione scuole

"Oggi sono qui a Rocca di Botte per testimoniare l'impegno mio personale e di tutta la Struttura di missione Sisma 2009 e del Dipartimento CasaItalia della Presidenza del Consiglio sul tema della ricostruzione pubblica e in particolare delle scuole che rappresenta una necessità urgente per tutto il territorio del cratere".

Così Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento CasaItalia e Coordinatore della Struttura di missione Sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri presente a Rocca di Botte (L'Aquila) all'inaugurazione del primo lotto della scuola primaria comunale realizzato dal Comune.

L'edificazione del primo lotto funzionale offrirà agli alunni della scuola elementare una nuova sede scolastica e risolvere una situazione di particolare disagio per i bimbi. Infatti nel 2015, dopo l'esecuzione delle analisi di vulnerabilità, la scuola elementare venne definitivamente chiusa e gli alunni furono trasferiti all'edificio della scuola materna dove tuttavia gli spazi erano troppo stretti.