DOMENICA 12 NOVEMBRE alle 16:00 al PalaAngeli Prosolidar arrivano i sardi dell’Esperia Cagliari

Dopo la terza vittoria consecutiva in trasferta ottenuta nel turno precedente sul difficile campo del San Nilo Grottaferrata, torna domani, domenica 12 novembre, al PalaAngeli Prosolidar il Nuovo Basket Aquilano, impegnato dell’ottava giornata del Campionato di SERIE B Interregionale, Girone F della Conference Centro Italia.

La gara, anticipata alle ORE 16:00 per permettere il rientro in Sardegna ai cagliaritani, è di quelle che generalmente si definiscono spartiacque, potendo dare, in caso di successo, al team aquilano una posizione di classifica che consoliderebbe le ambizioni di poter raggiungere una delle prime otto posizioni finali che consentirebbero di partecipare, nella seconda fase che inizierà a fine febbraio, ai gironi per l’accesso ai playoffs, sfuggendo a quelli per i playout.

Un incontro peraltro molto affascinante e sentito, la prima volta sul parquet del capoluogo di una squadra cagliaritana, rappresentata da una società storica a livello nazionale come l’Esperia che si presenta con un importante acquisto che farà il suo esordio a L’Aquila, arrivato proprio nei primi giorni della settimana: il pivot senegalese Koite Thiam, prelevato dalla Pallacanestro Roseto e rinforzo decisamente di alto impatto per gli isolani.

I cagliaritani seguono a due punti in classifica il Nuovo Basket Aquilano e sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Virtus Roma, maturata solo nei secondi finali per due punti e al termine di una gara in cui i sardi hanno dimostrato chiaramente tutto il proprio valore, finora non espresso ancora al meglio.

Si affronteranno due squadre che hanno una caratteristica singolare e rarissima a questi livelli, avendo conquistato le loro vittorie finora solo in trasferta e mai sul proprio campo, un motivo in più per i ragazzi di coach d’Addio di regalare la prima gioia casalinga a un pubblico che continua a far registrare il tutto esaurito in ogni gara giocata al PalaAngeli Prosolidar e che si fà sentire sempre anche nei match giocati in trasferta.

Il Presidente del Nuovo Basket Aquilano, Roberto Nardecchia, sulla gara con l’Esperia: “E’ un grande piacere per tutti noi ricevere domani gli amici sardi, persone di grande cultura ed etica sportiva che abbiamo anche avuto modo di conoscere e apprezzare in una delle nostre finali nazionali giovanili, giocata a Cagliari nel 2018. Cercheremo ovviamente, come nella logica sana dello sport, di poterli superare anche e soprattutto per regalare ai tanti nostri appassionati, che aspettiamo numerosi domani pomeriggio, la prima vittoria casalinga in quella che negli anni passati è sempre stata una fortezza per le nostre formazioni e che ci auguriamo possa tornare ad esserlo come da tradizione!