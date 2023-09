DYLAN DOG Cambia Ancora- Morte in Sedici Noni | NO SPOILER | lucadeejay

Dylan Dog 444 Morte in Sedici Noni

Quale torbido segreto nascondono Lucille e Joe Bargel? Cosa si cela dietro le linee di un dipinto tanto enigmatico quanto conturbante? Assunto da Mina per indagare sulla scomparsa del fidanzato, Dylan Dog scoprirà ben presto che non è possibile avventurarsi nell’oscurità senza essere avvinghiati dalle sue spire.

Abbonati a questo canale per accedere ai vantaggi: https://www.youtube.com/channel/UCL9LuGdVwo7qCc95ogATiQg/join

DYLAN DOG N° : 444

MORTE IN SEDICI NONI

È POSSIBILE AVVENTURARSI NELL’OSCURITÀ SENZA VENIRNE AVVINGHIATI?

Formato: 16x21 cm, b/n

Pagine: 96

Uscita: 31/08/2023

Soggetto: Recchioni Roberto

Sceneggiatura: Recchioni Roberto

Disegni: Roi Corrado

Copertina: Cestaro Gianluca, Cestaro Raul

*** Iscriviti al Canale ➜ http://bit.ly/Lucadeejay *** *** Qui trovi tutto: https://linktr.ee/ilucadeejay ***



#lucadeejay #dylandog #oldboy #bonelli #sergiobonellieditore #corradoroi #robertorecchioni