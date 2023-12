Da Pescara a Roma: Domenica la Prima Corsa dei Nuovi Treni Tua

"Inaugurazione del Collegamento Ferroviario con Due Elettrotreni: Puntando a Viaggi Sotto le 3 Ore"

La Tua (Azienda Regionale Unica dei Trasporti) segna un importante traguardo domenica prossima, 10 dicembre, con la prima corsa dei treni da Pescara a Roma e viceversa. L'orario di partenza è fissato per le ore 10:40 dalla stazione di Pescara Centrale, con arrivo previsto a Roma Tiburtina. Il treno di ritorno partirà dalla capitale alle ore 17:28. Sebbene il tempo di percorrenza per questa prima corsa non sia stato comunicato, l'obiettivo a lungo termine è ridurlo a meno di tre ore.

Al momento, non sono state specificate le fermate durante il viaggio inaugurale, ma l'azienda mira a valorizzare questo evento. La Tua prevede che il collegamento Pescara-Roma raggiunga la Capitale in meno di tre ore, con prospettive di riduzione ulteriore, operando a velocità massime di 160 km/h.

La Tua ha investito nella tratta Pescara-Roma acquisendo nuovi elettrotreni Alstom, con sette ulteriori unità in arrivo. Il potenziamento della divisione ferroviaria della Regione procede parallelamente al progetto di Rete Ferroviaria Italiana sulla tratta Pescara-Roma, non privo di controversie. L'obiettivo è anche quello di sviluppare nuove linee turistiche, in particolare quella del Sangro, man mano che i lavori lungo la Fondovalle Sangro restituiranno pezzi di ferrovia fino a Castel di Sangro.