Daspo “Willy” per 14 Giovani Dopo la Rissa con Accoltellamento a Chieti

Quattordici giovani, con età compresa tra i 14 e i 18 anni, sono stati colpiti da un Daspo "Willy" dal Questore Francesco De Cicco a seguito della violenta rissa con accoltellamento avvenuta il 26 agosto scorso a Chieti, in piazza San Giustino. Questo provvedimento implica che a questi giovani sarà vietato l'accesso ai locali del centro di Chieti. In pratica, non potranno più frequentare bar per la colazione, ristoranti per il pranzo, pizzerie come la Trinità o pub per bere una birra.

Dopo essere stati individuati e denunciati dagli agenti della volante e della squadra mobile, questi giovani - tra cui alcune ragazze - sono stati sottoposti a questo Daspo in seguito all'indagine condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine. La durata dei Daspo "Willy" varia da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni, a seconda del grado di coinvolgimento nell'episodio di violenza, che ha causato un notevole senso di insicurezza tra la popolazione, avvenuto in pieno giorno.

In aggiunta al divieto di accesso ai locali del centro, questi 14 giovani, residenti tra Chieti, Ortona, Francavilla e Pescara, hanno anche il divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali stessi. Un provvedimento deciso per garantire la sicurezza pubblica dopo l'incidente che ha scosso la comunità locale.