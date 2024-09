Daspo urbano per molestie ai passanti nei pressi della stazione ferroviaria

Provvedimento emesso a seguito delle segnalazioni dei cittadini: intensificati i controlli contro spaccio e reati contro il patrimonio in centro.

Proseguono i controlli straordinari del territorio da parte della questura, con l’obiettivo di contrastare fenomeni legati alla criminalità e migliorare la sicurezza urbana. Le forze dell'ordine, coadiuvate dal reparto prevenzione crimine e dalla polizia locale, hanno intensificato la loro presenza nelle aree critiche del centro città, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione. Questa operazione è parte di una più ampia strategia, basata su un’accurata analisi territoriale e sulle numerose segnalazioni dei cittadini riguardo comportamenti sospetti.

Uno dei principali provvedimenti emessi riguarda un individuo che, nei pressi della stazione ferroviaria e dell'area di risulta, molestava i passanti con atteggiamenti fastidiosi. A seguito dell'intervento delle autorità e dopo le necessarie procedure di identificazione, è stato notificato al soggetto un Daspo urbano, ossia il divieto di accesso alle zone centrali della città. Questo provvedimento mira a garantire una maggiore tranquillità nelle aree frequentate dai cittadini e a prevenire ulteriori episodi simili.

Parallelamente, nell'ambito della stessa operazione, sono state avviate le procedure per l’emissione del foglio di via obbligatorio nei confronti di due cittadini stranieri, già noti alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio. I due soggetti, residenti in un'altra provincia, si aggiravano con fare sospetto vicino a diversi esercizi commerciali del centro, suscitando l’attenzione delle pattuglie impegnate nel controllo del territorio.

Le azioni delle forze dell’ordine, che continueranno nei prossimi giorni, sono finalizzate non solo a reprimere episodi di microcriminalità, ma anche a fornire un senso di sicurezza ai cittadini che vivono o frequentano il centro cittadino. La collaborazione tra la polizia locale e i reparti specializzati si è rivelata fondamentale per monitorare efficacemente le aree più sensibili e rispondere tempestivamente alle segnalazioni.

L'intensificazione delle attività di controllo segue una serie di iniziative già messe in atto nelle scorse settimane per fronteggiare i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai furti. Queste azioni puntano a prevenire episodi criminali e a favorire un ambiente urbano più sicuro per tutti.