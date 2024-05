Dayco: Sciopero revocato, accordo trovato dopo lunga trattativa

Dopo una maratona di oltre cinque ore di incontri tra azienda, sindacati e Confindustria, finalmente una svolta alla Dayco di Chieti Scalo. Lo sciopero cessa e da lunedì tutti tornano al lavoro. Si mette così fine alla tensione nello stabilimento teatino, specializzato nella produzione di cinghie di trasmissione.

Dopo uno scontro durato a lungo tra le varie parti coinvolte, i sindacati esprimono una soddisfazione parziale, ritenendo di aver ottenuto il massimo possibile in questo momento. La prospettiva della delocalizzazione sembra allontanarsi, dando respiro ai 329 dipendenti dello stabilimento di via Papa Leone XIII.

Tuttavia, l'azienda ha deciso di porre una scadenza annuale al contratto con la Novurania di Trento, fissata al 28 febbraio prossimo. L'impegno di rescindere tale contratto è stato assunto dall'azienda, salvo ulteriori accordi sindacali. Inoltre, sono stati promessi impegni per stabilizzare due lavoratori interinali nello stabilimento di Chieti e altri due a Manoppello, dove era in corso uno sciopero in supporto a quello di Chieti.