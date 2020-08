De Laurentiis, a Castel di Sangro trovate strutture prima qualità

"Ignoravo che a un ora e mezza da Roma e da Napoli ci fossero luoghi e impianti di prima qualità, e nel caso dell'Abruzzo anche gente di prima qualità".

E' un rilassato Aurelio De Laurentiis quello che attende l'inizio del primo incontro pubblico del ritiro del Napoli a Castel di Sangro.

Il presidente parla "di soluzione migliore" per la preparazioni degli azzurri e alla domanda se questo Napoli possa fare da apripista per il calcio centromeridionale nei ritiri estivi, spiega che "in Italia ogni regione ha una sua peculiarità e una propria geografia, ma non c'è dubbio che altri potranno seguire le nostre scelte".