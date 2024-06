Debiti per Spese Mediche: Coppia Salvata dal Tribunale di Teramo

Una storia di debiti accumulati per spese mediche si è conclusa positivamente grazie all'intervento del tribunale di Teramo. Una coppia, dopo aver perso la casa e subito il pignoramento dello stipendio, ha ottenuto la cancellazione del passivo grazie a un decreto del giudice. Il provvedimento, basato sul piano di esdebitazione, permetterà ai coniugi di liberarsi dai debiti dopo tre anni.

La Storia della Coppia

I problemi della coppia teramana sono iniziati oltre 20 anni fa, quando la moglie, allora disoccupata, ha sviluppato gravi problemi di salute. Le spese mediche hanno costretto i coniugi a contrarre numerosi finanziamenti. Nonostante la donna abbia trovato lavoro nel 2007, la situazione economica non è migliorata, aggravata da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che ha richiesto ulteriori prestiti. Incapaci di pagare il mutuo, la coppia ha perso la casa all'asta e ha visto il proprio stipendio pignorato dalla banca.

Intervento del Tribunale

La coppia si è rivolta all’associazione dei consumatori Robin Hood-Konsumer Italia, ricevendo assistenza legale dall’avvocato Berardo Di Ferdinando. Il tribunale ha applicato il piano di esdebitazione, previsto dal Codice della crisi e dell’insolvenza (decreto legislativo 14 del 2019), che consente ai consumatori sovraindebitati di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti. Dopo tre anni e un pagamento di circa 30 mila euro ai creditori, la coppia sarà liberata da circa 115mila euro di debiti.

Il Commento del Comandante Provinciale

Il Comandante Provinciale, Col. t.ST Antonio Caputo, ha dichiarato: “Questo intervento è un esempio di come la normativa attuale possa offrire una seconda opportunità a chi si trova in situazioni finanziarie difficili. L’obiettivo è quello di consentire una ripresa economica e sociale, liberando le persone da un peso insostenibile che compromette ogni prospettiva futura.”

Questa vicenda dimostra come un problema di salute possa devastare la stabilità finanziaria di una famiglia e come, grazie agli strumenti legali adeguati, sia possibile ottenere una seconda possibilità per riprendere il controllo della propria vita.