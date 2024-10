Decathlon assume: Opportunità di lavoro come Sales Assistant nel reparto montagna

Se sei appassionato di sport e vuoi farne una carriera, scopri le posizioni aperte nel reparto montagna di Decathlon.

Decathlon, uno dei leader nel settore della vendita di articoli sportivi, è alla ricerca di Sales Assistant per il reparto montagna. Questa è un’opportunità ideale per coloro che desiderano coniugare la passione per lo sport con il lavoro a contatto diretto con i clienti.

Entrando a far parte della squadra Decathlon, avrai la possibilità di utilizzare le tue competenze sportive per assistere e guidare i clienti nella scelta del prodotto giusto, sia tramite i canali di vendita fisici che digitali. Il ruolo richiede una gestione attiva del magazzino, garantendo che gli articoli siano sempre disponibili per l'acquisto, e la capacità di prendere decisioni autonome riguardo il layout del negozio e il merchandising.

Responsabilità principali:

Accogliere e supportare i clienti : Sarai responsabile di guidare i clienti attraverso l’intero processo di acquisto, consigliando i prodotti migliori per le loro esigenze.

Gestione del layout e del merchandising : Avrai autonomia nella gestione dell’allestimento degli spazi di vendita, contribuendo all'attrattiva del punto vendita.

Disponibilità del magazzino : Ti occuperai di garantire che il magazzino sia sempre ben fornito, permettendo ai clienti di trovare i prodotti desiderati.

Promozione della sostenibilità: Il tuo lavoro integrerà la strategia delle 4R (ridurre, riutilizzare, riciclare, riparare), fondamentale per l’azienda, incentivando comportamenti rispettosi dell'ambiente anche tra i clienti.

Come avverrà la selezione?

Il processo di selezione prevede una fase iniziale di dinamiche di gruppo, seguita da colloqui individuali, durante i quali verranno valutate le tue abilità attitudinali. Se supererai queste prove, affronterai uno o due colloqui aggiuntivi focalizzati sulle tue competenze specifiche per la posizione di Sales Assistant.

Tipologia di contratto:

L'assunzione iniziale sarà a tempo determinato, con un impegno part-time di 20 ore settimanali, sotto il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Questa è un’occasione per entrare in un ambiente di lavoro stimolante, dove la passione per lo sport è alla base di ogni attività e dove il lavoro di squadra è valorizzato ogni giorno.