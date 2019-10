Decretato dal tribunale di Pescara Fallimento della OMA

Come rappresentante della Regione Abruzzo e del Partito Democratico farò tutto ciò che è nelle mie possibilità e competenze per assicurare un futuro ai 330 lavoratori dell’Officina metalmeccanica Angelucci”.

Con queste parole il consigliere del Pd Abruzzo Antonio Blasioli interviene dopo che ieri il tribunale di Pescara ha decretato il fallimento dell’Oma.

“Si tratta di una emergenza occupazionale gravissima per il territorio abruzzese – continua Blasioli – dato che coinvolge 330 lavoratori, 330 famiglie che non possiamo e non lasceremo sole. In questa battaglia la politica dovrà schierarsi tutta dalla stessa parte, insieme ai sindacati, affinché questa sentenza non si traduca una vera e propria emergenza sociale e umana. La nostra disponibilità è massima e non ci tireremo indietro davanti alle richieste dei lavoratori”.