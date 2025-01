Delinquente con pistola, droga e mazza da baseball: controlli sorprendenti in Abruzzo

Un inseguimento nella zona nord di Avezzano porta a una scoperta impressionante: droga, pistola modificata e una mazza da baseball in auto.

La polizia ha arrestato uno straniero dopo un comportamento sospetto che ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. L'uomo, a bordo di una vettura, ha tentato di evitare un controllo svoltando rapidamente in una strada secondaria. Insospettiti, gli agenti hanno inseguito e fermato il veicolo, scoprendo una situazione ben più grave di quanto inizialmente immaginato.

Durante la perquisizione personale, il conducente — noto per precedenti legati agli stupefacenti — ha mostrato segni evidenti di nervosismo. Addosso aveva nascosto diversi involucri di cocaina. Ma la scoperta non si è fermata qui: nel veicolo gli agenti hanno rinvenuto ulteriori quantitativi di sostanze illegali, pari a 10,59 grammi di cocaina e 246,99 grammi di marijuana. Oltre alla droga, è stata trovata una pistola soft air in metallo nera, replica di una "Glock", da cui era stato rimosso il tappo rosso che identifica le armi giocattolo.

Come se non bastasse, sotto il sedile del conducente è stata recuperata una mazza da baseball. La somma di 580 euro in contanti, ritenuta di possibile provenienza illecita, è stata sequestrata insieme alle sostanze stupefacenti e all'arma modificata. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori provvedimenti.

Le indagini proseguiranno per verificare eventuali legami con traffici di droga più ampi e la provenienza dei materiali sequestrati.