Denunciato 45enne per Porto Abusivo di Armi: Coltelli e Cocaina Sequestrati dalla Polizia

Durante un normale controllo di routine in via Tavo, la polizia ha effettuato una scoperta significativa, denunciando un uomo di 45 anni per il reato di porto abusivo di armi.

Nel corso del controllo notturno del territorio, gli agenti della Volante hanno fermato un'auto e proceduto all'identificazione di due individui. Durante l'ispezione, il passeggero ha mostrato un atteggiamento nervoso, cercando continuamente di nascondere qualcosa nelle tasche.

La perquisizione personale è stata immediatamente attuata, portando al rinvenimento e al sequestro di un coltello a serramanico nascosto nella tasca dei pantaloni. Ulteriori indagini hanno rivelato un secondo coltello, lungo 15 cm, indossato dal soggetto controllato. Estendendo la ricerca al veicolo, sotto il sedile del passeggero è stato scoperto un terzo coltello lungo 21 cm.

Il 45enne non è riuscito a giustificare il possesso di tali armi, il che ha portato al suo trasferimento negli uffici della questura, dove è stata emessa la denuncia per il reato di porto abusivo di armi. Durante il controllo, gli agenti hanno anche notato il possesso di cocaina da parte dell'uomo per uso personale, scatenando così una segnalazione alle autorità amministrative.