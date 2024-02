Denunciato amministratore per uso indebito di 700mila euro di fondi pubblici

Un'amministratore pro tempore di una Società per Azioni teramana è stato denunciato per aver utilizzato oltre 700mila euro di fondi pubblici ottenuti dalla Regione Abruzzo per ripianare i debiti della società stessa. L'uomo aveva ottenuto questi fondi per la realizzazione di una piattaforma ecologica per il trattamento degli imballaggi a Teramo. L'operazione è stata scoperta e denunciata dalla Guardia di Finanza dell'Aquila, che ha ipotizzato il reato di malversazione di erogazioni pubbliche.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di L’Aquila hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 700mila euro, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, Roberto Veneziano.

Le indagini dei finanzieri aquilani hanno permesso di verificare i contributi erogati alla società per azioni di Teramo nell'ambito del Programma di Attuazione Regionale del “PAR FSC 2007/2013”. È stata ricostruita la gestione e la movimentazione delle somme erogate a titolo di contributo pubblico.

Questa operazione testimonia l'impegno costante e la trasversalità dell'azione ispettiva della Guardia di Finanza, che agisce per tutelare i bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti locali, operando sotto la direzione e in stretta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.