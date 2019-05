Depressione nel Mediterraneo, ancora pioggia sulla penisola

In questi giorni l'anticiclone non riesce ad imporsi con decisione sul Mediterraneo e l'Italia mantenendo così condizioni di tempo non sempre affidabile con il rischio di improvvisi acquazzoni o temporali.

Nel corso del weekend è ormai confermato un'ulteriore guasto delle condizioni meteorologiche in particolare sulle regioni del Centro-Sud, per via di una nuova depressione mediterranea in approfondimento tra Baleari e Nord-Africa sabato, in spostamento verso il Tirreno e quindi sull'Italia nella giornata di domenica.



Sabato ancora spiccatamente variabile al Nord e sulle aree interne del Centro, con nuvolosità più diffusa e associata a qualche rovescio o temporale a ridosso dei rilievi e sulle zone pedemontane ( occasionalmente anche sulla Val Padana ) mentre non mancheranno spazi soleggiati anche ampi sulle zone di pianura, specie centro-orientali e sulle zone costiere di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Romagna. Sole più convinto al Sud ma già sulle Isole Maggiori il tempo inizierà a peggiorare, per gli effetti dell'attivazione della depressione di cui sopra: nella seconda parte della giornata e specie dalla sera, Sicilia e Sardegna potrebbero essere interessate da rovesci e locali temporali.

Domenica sarà decisamente la giornata peggiore per il Centro-Sud; l'avanzamento della depressione verso il Tirreno porterà un carico di nubi e piogge che si estenderanno nell'arco della giornata a tutte le regioni, risultando più diffuse sulle Isole Maggiori e i versanti tirrenici. Il rischio di temporali dovrebbe restare piuttosto basso e limitato alla Sicilia e al Basso Tirreno. Una nuova domenica instabile e piovosa è dunque attesa anche sulla Capitale.

Le regioni del Nord rimarranno ai margini di questa nuova fase di maltempo, sebbene persisterà il rischio di qualche nuovo acquazzone pomeridiano su Alpi, Prealpi, in occasionale sconfinamento alle aree limitrofe.

Le temperature che saranno gradevoli fino sabato con caldo senza eccessi mentre nuovo calo termico è atteso domenica soprattutto al Centro-Sud a causa della diffusa nuvolosità e delle precipitazioni.