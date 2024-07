Derby e Big Match: Il Calendario della Serie A 2024/2025 Svelato

Oggi è stato ufficializzato il calendario della Serie A Enilive 2024/2025 con un'attesa serie di derby e incontri imperdibili in programma. Si parte con Milan-Torino e Verona-Napoli, mentre il derby della Capitale è previsto a gennaio 2025. Il clou della stagione sarà il Juve-Inter alla nona giornata.

Milan e Roma si sfideranno nella penultima giornata, mentre il derby d'Italia tra Juventus e Inter è in programma alla nona giornata. Ancora, la Lazio ospiterà il Napoli nella 27esima giornata, promettendo un weekend di fuoco.

Il calendario è stato presentato con la presenza di ospiti speciali come Bobo Vieri e Ciro Ferrara, con alcuni intoppi tecnici nella diretta YouTube che non hanno guastato l'entusiasmo dei tifosi. La Serie A 2024/2025 si preannuncia emozionante con incontri da non perdere in ogni turno.

Stay tuned per ulteriori aggiornamenti sul campionato italiano più seguito al mondo!