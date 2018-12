Di nuovo maltempo da mercoledì, tornano piogge e nevicate a bassa quota

Sarà di breve durata il promontorio di alta pressione che seguirà la perturbazione di inizio settimana. Dall'Atlantico infatti si preparerà ben presto ad entrare in azione una nuova perturbazione che già nel corso di mercoledì raggiungerà l'Italia a cominciare dalle regioni di Nordovest.

MERCOLEDI': Le nubi aumenteranno già da inizio giornata con comparsa delle prime piogge in mattinata in Liguria e deboli nevicate sulle Alpi occidentali. Entro sera piogge in intensificazione e in estensione verso est, fino a raggiungere il Triveneto nella notte.

Le basse temperature permetteranno ancora alla neve di cadere a bassa quota sulle Alpi con possibili fiocchi fino in pianura al Nordovest. Sul resto d'Italia inizialmente soleggiato o velato, ma con nubi in aumento in giornata e prime piogge entro sera su Sardegna e Toscana, in intensificazione la notte e in estensione a Marche. Umbria e Lazio.

GIOVEDI': La perturbazione si sposta verso Levante e al Nordovest il tempo inizierà già a migliorare, mentre sul Triveneto l'inizio giornata sarà ancora piovoso con neve a bassa quota, dai 200/400m. Entro sera schiarite in avanzamento a tutto il Nord ma con formazione di nebbie in pianura. La perturbazione interesserà il Centro-Sud coinvolgendo il versante tirrenico con piogge in spostamento da Lazio a Campania e Calabria, scartando invece i versanti adriatico e ionico.

NEVE.

L'aria fredda che ristagnerà nei bassi strati del Nord dovrebbe favorire nevicate a bassa quota, a tratti anche in pianura mercoledì su Piemonte e zone occidentali di Lombardia ed Emilia.

Più ad est il cuscinetto freddo dovrebbe venire gradualmente scalzato e le temperature risulteranno troppo elevate per permettere alla neve di cadere fino in pianura.

Sull'Appennino centro-settentrionale fiocchi solo oltre i 1200m, anche più in alto sul settore abruzzese.