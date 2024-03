"Difesa Punto Nascita e Nuovi Fondi per il 2024 sono Risultati Concreti"

Si è tenuto ieri, 2 marzo alle ore 18:00 presso Palazzo Colella a Pratola Peligna l’incontro con Roberto Santangelo e Antonietta La Porta, candidati alle elezioni regionali del 10 marzo 2024 per Forza Italia.

L’evento è stato l’ occasione di ascolto e confronto con i cittadini per disegnare le prospettive della Valle Peligna.

“Sono intimamente legato alla comunità pratolana di cui mi sento parte integrante grazie all’appartenenza familiare che qui affonda le radici – ha esordito Santangelo durante il suo intervento – e con orgoglio ho rappresentato la Valle Peligna in Consiglio Regionale in questi cinque anni. Abbiamo raggiunto dei risultati importanti su temi delicati come quello del Punto Nascita, che rischiava di essere chiuso e ora possiamo investire sulla rete ospedaliera senza trascurare le aree interne. Nella Finanziaria 2024 sono previste importanti risorse destinate all’area peligna, non solo a Pratola per le opere pubbliche e per le associazioni culturali, sociali e sportive, ma anche a Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano, Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito”.

Santangelo e La Porta hanno rimarcato l’importanza strategica delle risorse dei Fondi di Coesione:

“Grazie ai Fondi di Coesione sarà possibile finanziare le opere programmate, come la rifunzionalizzazione della vasca Colle Savente con l’efficientamento energetico e le opere di irrigazione del comprensorio consortile a sud est dell’Aquila con 13 milioni di euro. – hanno ricordato i candidati – Altre risorse, 6,5 milioni, saranno inoltre destinati a Sulmona, per opere idrauliche; a Corfinio per il piano d’azione CDF Sagittario e a Raiano per la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture culturali. Oltre 1 milione e mezzo sarà poi investito in attività di rigenerazione e innovazione a Pettorano sul Gizio.”

Concludendo i candidati invitano al voto:

“Vogliamo continuare a rappresentare, con l’aiuto degli elettori, le nostre comunità locali in Consiglio perché abbiamo l’idea della politica come un’attività vicina alle persone basata sull’ascolto e guardiamo al futuro della nostra regione come un Abruzzo unico, forte della sua identità storica e culturale”.

Presente all’evento la sindaca di Pratola Peligna Antonella Di Nino che ha sottolineato l’impegno di Santangelo e La Porta profuso negli anni in sede regionale.