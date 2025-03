Dipendente ASL Teramo arrestato: droga nascosta nella bicicletta

Fermato un dipendente ASL di 56 anni mentre usciva dal lavoro in bicicletta, trovato in possesso di hashish ed eroina pronte per lo spaccio.

Un dipendente della ASL di Teramo, di 56 anni, è stato arrestato dalla Squadra Mobile con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato in contrada Casalena, nei pressi del complesso sanitario, mentre si allontanava dal luogo di lavoro a bordo della sua bicicletta. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto alcune dosi di hashish e una di marijuana all'interno di una pochette nella tasca dei pantaloni.

Successivamente, la perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori 35 grammi di hashish e 3 grammi di eroina, nascosti in un mobile del soggiorno. Oltre agli stupefacenti, sono stati trovati una bilancia digitale ancora sporca di hashish e materiale per il confezionamento, tra cui 285 bustine di plastica. Secondo le autorità, la droga era pronta per essere ceduta a terzi.

Il 56enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Al termine dell'udienza, il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in tutti i comuni della provincia di Teramo.

Questo episodio mette in luce una situazione preoccupante all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, dove un dipendente è stato coinvolto in attività illecite legate allo spaccio di droga. Le autorità continuano le indagini per verificare se ci siano eventuali complici o una rete di spaccio più ampia collegata a questo caso.

La comunità locale è rimasta scossa dalla notizia, esprimendo preoccupazione per la presenza di sostanze stupefacenti nel territorio e per il coinvolgimento di un dipendente pubblico in attività criminali. Le forze dell'ordine hanno ribadito il loro impegno nel contrastare il fenomeno dello spaccio e nel garantire la sicurezza dei cittadini.

Si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso, mentre l'ASL di Teramo potrebbe adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del dipendente coinvolto, in base all'esito delle indagini e delle procedure giudiziarie.